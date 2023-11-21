Песков вновь заявил, что все цели спецоперации будут достигнуты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что в Кремле не сомневаются в том, что РФ сможет выполнить все цели и задачи специальной военной операции.

«Нет сомнений, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты», — сказал он.

До этого представитель Кремля сообщил, что специальная военная операция ВС РФ на Украине продолжается, а главным для России в ней является достижение своих целей. Ему был задан вопрос, как в администрации глава государства расценивают ситуацию на Украине спустя десять лет после майдана. Песков отметил, что это был силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа.

Также пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли угроза нового майдана на Украине, заявил, что существует такая предрасположенность.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.