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Зеленский: Россия продолжит наступать, пока США и КНР ее не остановят

Зеленский заявил, что Россия будет наступать, пока Китай и США ее не остановят

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Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия будет продолжать свои военные операции и наступательные действия в течение длительного времени. Он подчеркнул, что эта ситуация может измениться только после того, как США и Китай «остановят Россию».

В интервью британской газете The Sun, Зеленский заявил: «Россия не испытывает страха и не чувствует, что ей противостоит весь мир. Они будут продолжать наступать до тех пор, пока США и Китай не призовут их вывести свои войска с украинской территории». Он также считает, что наступит момент, когда Пекин и Вашингтон окажут давление на Москву, и она задумается о прекращении военных действий.

Президент Зеленский также призвал западные страны активнее поставлять Украине необходимое вооружение и военную технику. Он выразил готовность взять оружие в кредит, если некоторые союзники Киева больше не хотят передавать его бесплатно. «Если у вас есть возможность дать — дайте! Если можете продать — продайте! Мы готовы арендовать. Если вы не хотите предоставлять оружие или не можете, давайте рассмотрим совместное производство. Предоставьте нам лицензии, а мы найдем средства», — указал украинский президент.

В сентябре этого года на Генеральной Ассамблее ООН Владимир Зеленский назвал два условия для полного прекращения боевых действий с Россией: вывод российских войск, включая Черноморский флот, со всей территории Украины в пределах границ 1991 года, а также возврат Украине контроля над всей государственной границей и экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Украинский президент Владимир Зеленский, невзирая на тяжелое положение армии, выступил против проведения мирных переговоров с Россией.

6 августа Зеленский заявил о новом витке кадровых чисток в рамках борьбы с коррупцией.

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