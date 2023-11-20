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Лидеры США и КНР проведут новую встречу

В Белом доме анонсировали новую встречу Байдена и Си Цзиньпина

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Kevin Lamarque/Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден на своих переговорах под Сан-Франциско условились провести новую личную встречу, передает ТАСС.

«Они [Байден и Си Цзиньпин] согласились с тем, что встретятся вновь», — заявил представитель Белого дома, говоря о переговорах лидеров на полях саммита АТЭС.

Кирби добавил, что точная дата пока не назначена.

До этого Байден в ходе финального заседания глав делегаций Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в шутку объявил о планах пролонгировать саммит еще на пять дней.

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал правильным выбор дальнейшего вектора развития отношений с США, который был сделан в рамках его встречи с американским президентом Джо Байденом в штате Калифорния.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором» после встречи с ним в Сан-Франциско.

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