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Эрдоган раскрыл, в каком случае Турция и Греция решат все проблемы

Эрдоган: Турция и Греция решат проблемы, если исключат из процесса третьи страны

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Турция и Греция смогут решить все проблемы, если исключат из процесса третьи страны. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Я надеюсь, что мы начнем новый процесс (с Грецией)», — отметил турецкий лидер.

По его словам, республика намерена «уменьшить число врагов и увеличить число друзей». По словам Эрдогана, интересы двух стран лежат «в одном направлении». Он выразил уверенность, что стороны сумеют разрешить «разногласия по некоторым вопросам» посредством переговоров. Для этого, по мнению президента, необходимо исключить из процесса третьи страны. После этого не останется вопросов, которые нельзя решить.

18 ноября Эрдоган предложил изменения в избирательную систему Турции. По словам турецкого лидера, действующая конституция Турции содержит «дух путчистского менталитета», а его целью является создание нового основного закона страны.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.

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