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Эрдоган предложил изменения в избирательную систему Турции

Эрдоган предложил отказаться от требования «50%+1» при выборах президента Турции

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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за отказ от требования о том, что для победы на президентских выборах кандидат должен набрать 50% голосов + один голос (сокращенно система «50+1»). Об этом пишет РИА Новости.

«Если будет принята процедура избрания кандидата, имеющего большинство голосов, то президентские выборы будут проходить быстрее, менее трудоемко и не приведут к неправильным путям», — заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, действующая конституция Турции содержит «дух путчистского менталитета», а его целью является создание нового основного закона страны.

«Мы несколько раз начинали работу над новой конституцией в парламенте, но она всегда оставалась незавершенной из-за препятствий со стороны оппозиции и невыполнения ею своих обещаний», — посетовал он.

3 июня Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции после победы на выборах.

Ранее стало известно, что сопернику Эрдогана по выборам Кылычдароглу грозит суммарно до 110 лет тюрьмы.

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