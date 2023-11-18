Политика Брюсселя постепенно забивает гвозди «в крышку гроба» Евросоюза. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

«Я убежден, в Брюсселе сегодня разрушают Европу и ведут ее к разорению», — сказал Орбан.

Он предупредил, что если Брюссель продолжит вести эту политику, то это может плачевно закончиться для ЕС. Поэтому он считает, что нужно отказаться от нынешней модели Европы из-за ее неустойчивости.

Также Орбан отметил, что Евросоюз просто развалится и это необходимо предотвратить.

«В наших интересах, чтобы Евросоюз оставался единым. Пусть то, что было собрано с большим трудом, останется целым», — отметил политик.

Он считает, что Евросоюз нуждается не в роспуске, а в изменениях. Однако это возможно только в случае радикальных перемен непосредственно в Брюсселе.

До этого газета Wall Street Journal (WSJ) писала, что военные, экономические и внешнеполитические достижения России говорят о том, что стратегия президента Владимира Путина в противостоянии с Западом принесла результат.

Ранее в Кремле заявили о мучениях Запада из-за бесполезности санкций против РФ.