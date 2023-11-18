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Вопросы Украины и конфликта в Израиле не попали в итоговую декларацию лидеров АТЭС

РИА Новости: в принятой лидерами декларации АТЭС не упомянули Украину и Израиль

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Reuters

Итоговая декларация, принятая главами делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), не содержит в себе упоминания Украины и палестино-израильского конфликта. Об этом со ссылкой на текст документа сообщает РИА Новости.

Согласно заголовку документа, декларация лидеров АТЭС 2023 года «Золотые ворота» нацелена на «создание устойчивого и стабильного будущего для всех».

Как заявил РИА Новости источник в одной из делегаций, США отказались от политических заявлений в декларации АТЭС из-за давления мусульманских членов объединения. При этом США выпустили отдельное заявление, в котором указали, что украинский конфликт усугубляет слабости мировой экономики и сдерживает ее рост, а также обостряет продовольственный кризис.

По словам вице-премьера Алексея Оверчука, который возглавлял российскую делегацию на саммите АТЭС, участникам удалось принять декларацию с полным учетом позиции России. Он добавил, что документ не содержит никаких «токсичных политических сюжетов».

До этого Оверчук рассказал, как президент США Джо Байден и первая леди страны Джилл Байден приветствовали российскую делегацию на саммите АТЭС. По словам вице-премьера, российскую делегацию принимали в соответствии с протоколом.

Вице-премьер также заявлял, что Россия и ряд других стран на полях саммита АТЭС заявляли о необходимости всеобщего доступа к технологиям для энергоперехода.

18 ноября сообщалось, что более 80 человек были задержаны в Сан-Франциско за участие в протестах против проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Ранее Захарова заявила об «ущербной» линии США в АТЭС.

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