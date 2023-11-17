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В постпредстве РФ при ОБСЕ заявили о подготовке Западом смены элит на Украине

Зампостпреда РФ при ОБСЕ: Запад готовится к смене элит на Украине

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Thomas Peter/Reuters

Заместитель постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич считает, что Запад начал готовиться к смене руководства Украины, чтобы зафиксировать территориальный статус-кво. Слова из выступления Буякевича на заседании постоянного совета ОБСЕ приводит МИД РФ.

«Видим, как на фоне военных неудач и наращивания информационного фона... относительно антидемократической и коррумпированной сущности киевского режима его иностранные спонсоры начали готовить почву для смены элит на Украине. <...> Активизированы «вбросы» с предложениями срочно зафиксировать территориальный статус-кво в надежде на приостановку российской военной спецоперации и отказ от реализации ее целей», — сказал зампостпреда.

Буякевич отметил готовность России к достижению целей по демилитаризации и денацификации Украины как посредством СВО, так и путем переговоров. Он подчеркнул, что задачи спецоперации будут выполнены и это следует как можно скорее осознать украинским властям.

До этого о том, что СВО будет продолжаться, пока Россия не достигнет ее целей на Украине, сообщили в Минобороны РФ. По словам заместителя министра обороны Александра Фомина, ответственность за эскалацию конфликта на Украине лежит на США и их союзниках.

Ранее Максим Буякевич заявлял, что поставки оружия Киеву закрывают двери дипломатии.

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