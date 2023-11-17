Политолог обозначил цели США по Китаю

Глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал состоявшуюся в Сан-Франциско встречу президента США Джо Байдена и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Эксперт отметил, что несмотря на нежелание США вступать в открытый конфликт с Китаем, Вашингтон продолжит отстаивать свои интересы, в том числе относительно Тайваня.

«Байден сказал, что он за статус-кво в Тайваньском проливе. Это означает, что США не сдадут Тайвань, они будут продолжать вооружать его. Они будут ему помогать во всех отношениях. Если будет надо привести там к власти более радикально выступающие за независимость Тайваня силы, значит они будут на это способны», — сказал политолог.

Он добавил, что заявления Байдена о том, что США следуют принципу «одного Китая», носят лишь дежурный характер.

Переговоры между лидерами США и КНР состоялись 15 ноября. По данным Белого дома, они продлились менее 2,5 часа. На встрече Си Цзиньпин призвал Штаты прекратить вооружать Тайвань и выступить в поддержку принципа одного Китая, поскольку именно этот вопрос — ключевой для развития отношений с КНР.

В конце октября губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом на переговорах с председателем КНР и другими высокопоставленными китайскими чиновниками выразил поддержку политике одного Китая. Он отметил, что изложил официальную позицию Вашингтона, согласно которой США признают Китай и официально не признают Тайвань.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин сорвал овации на ужине с американскими бизнесменами.