Посольство РФ в Хельсинки прокомментировало закрытие четырех КПП

Посольство России в Хельсинки рассказало РИА Новости, что решение правительства Финляндии о закрытии четырех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства.

Дипломаты отметили, что ожидают разъяснений от МИД Финляндии относительно практических аспектов реализации данного решения.

«Ответные меры российской стороны будут прорабатываться, в том числе исходя из данной информации», — добавили в ведомстве.

До этого стало известно, что власти Финляндии решили в ночь на 18 ноября закрыть четыре КПП на российской границе. В правительстве уточнили, что закроют КПП Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленинградской области и Ниирала/Вяртсиля в Карелии на три месяца, до 18 февраля 2024 года. Таким образом, между странами останутся действующими еще четыре КПП, которые находятся в северных регионах страны.

Руководитель отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля анонсировал почти полное прекращение грузового трафика с РФ после 18 ноября. Отмечается, что грузовые поезда по-прежнему смогут перемещаться через российско-финскую границу.

Ранее Мария Захарова назвала необоснованными обвинения Финляндии в пропуске Россией 60 нелегальных мигрантов из Азии и Африки, которые впоследствии попали на финскую территорию.