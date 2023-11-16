Тайвань поблагодарил Байдена за поддержку на переговорах с Си Цзиньпином

Власти Тайваня выразили благодарность президенту США Джо Байдену за его слова на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином о том, что следует поддерживать мир в Тайваньском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение МИД острова.

«Министерство иностранных дел одобряет и приветствует то, что президент Байден вновь воспользовался встречей с лидером Китая, чтобы еще раз открыто выразить твердую позицию США о необходимости поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе», — следует из текста.

Там также отмечается, что Соединенные Штаты неоднократно подчеркивали эту позицию во время мероприятий на международной арене.

Переговоры между лидерами США и КНР состоялись 15 ноября. По данным Белого дома, они продлились менее 2,5 часа. На встрече Си Цзиньпин призвал Штаты прекратить вооружать Тайвань и выступить в поддержку принципа одного Китая, поскольку именно этот вопрос — ключевой для развития отношений с КНР.

До этого губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и другими высокопоставленными китайскими чиновниками выразил поддержку политике одного Китая. Он отметил, что изложил официальную позицию Вашингтона, согласно которой США признают Китай и официально не признают Тайвань.

Ранее посол КНР в Вене Ци Мэй заявила, что Китай не исключает применения силы против Тайваня.