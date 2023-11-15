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Путин наградил Памфилову орденом за заслуги перед Отечеством

Путин удостоил Памфилову ордена за заслуги перед Отечеством II степени

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kremlin.ru

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова получила орден за заслуги перед Отечеством II степени. Награду вручил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

Как указано в материале, 15 ноября в государстве отмечается 30-летняя годовщина с момента создания ЦИК. По этому случаю в подмосковной резиденции президента проходит торжественная церемония, в рамках которой Путин намерен вручить государственные награды некоторым представителям избирательных комиссий.

Во время мероприятия российский лидер назвал избирательные комиссии важнейшими государственными институтами. Кроме того, он подчеркнул важность проведения честных выборов и их четкой организации для поддержания политической стабильности на территории РФ.

Также Путин высказался о предстоящих президентских выборах, которые должны состояться в марте 2024 года. По словам главы государства, российское руководство готово решительно пресечь все попытки внутреннего или иностранного вмешательства в голосование.

Ранее стало известно, когда Совет Федерации РФ может объявить точную дату проведения президентских выборов.

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