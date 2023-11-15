Путин наградил Памфилову орденом за заслуги перед Отечеством

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова получила орден за заслуги перед Отечеством II степени. Награду вручил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

Как указано в материале, 15 ноября в государстве отмечается 30-летняя годовщина с момента создания ЦИК. По этому случаю в подмосковной резиденции президента проходит торжественная церемония, в рамках которой Путин намерен вручить государственные награды некоторым представителям избирательных комиссий.

Во время мероприятия российский лидер назвал избирательные комиссии важнейшими государственными институтами. Кроме того, он подчеркнул важность проведения честных выборов и их четкой организации для поддержания политической стабильности на территории РФ.

Также Путин высказался о предстоящих президентских выборах, которые должны состояться в марте 2024 года. По словам главы государства, российское руководство готово решительно пресечь все попытки внутреннего или иностранного вмешательства в голосование.

Ранее стало известно, когда Совет Федерации РФ может объявить точную дату проведения президентских выборов.