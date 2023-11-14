В Нидерландах назвали «креативной» идею о вступлении Киева в НАТО без утерянных территорий

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен назвала «креативной» идею бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украина может быть принята в Североатлантический альянс без утраченных территорий. Об этом сообщает «Европейская правда».

Она также выразила надежду, что Украина рано или поздно присоединится к военному альянсу. Комментируя предложение экс-генесека НАТО, она заявила, что это «новый образ мышления».

«Я очень приветствую такие креативные идеи. Посмотрим», — сказала Оллонгрен.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что идея бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена является неосуществимой.

До этого бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий.

«Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина находится в самом сердце НАТО», — заявил Расмуссен.

По его мнению, исключение из состава Украины территорий, контролируемых Россией, уменьшит угрозу прямого конфликта НАТО с Москвой. При этом Расмуссен отрицает, что такой шаг приведет к заморозке конфликта и передаче украинской территории России. Он считает, что гарантии, которые Украина получила бы в таком случае, позволили бы ей спокойно наращивать военные силы на своей территории.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.