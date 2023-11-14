Финляндия собралась ограничить движение через КПП на границе с Россией

Финляндия готовится ограничить дальнейшее движение через КПП на границе с РФ. Об этом заявил глава министерства внутренних дел страны, пишет РИА Новости.

По словам министра, в ближайшее время подготовят предложение правительству о закрытии пунктов пересечения границы с Россией.

До того стало известно, что Финляндия с 15 ноября введет запрет на въезд с территории России на велосипедах. При этом дипломаты добавили, что аналогичные ограничения уже действуют с 9 ноября в пунктах пропуска Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра. С российской стороны — это пункты пропуска Торфяновка, Брусничное и Светогорск.

В посольстве призвали россиян учитывать данную информацию при планировании поездок.

Позже в пресс-службе российского Северо-Западного таможенного управления подтвердили, что пограничная служба Финляндии перестала пускать россиян в страну на велосипедах. Там отметили, что финские власти никаких официальных бумаг о соответствующем запрете в управление не прислали.

Финские пограничники связали запрет с наплывом нелегалов. По их данным, нелегальные иммигранты часто пользовались велосипедами для пересечения российско-финской границы.

Ранее в Финляндии вступил в силу запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.