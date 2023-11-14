Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финляндия собралась ограничить движение через КПП на границе с Россией

МВД Финляндии готовится ограничить движение через КПП на границе с РФ

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Финляндия готовится ограничить дальнейшее движение через КПП на границе с РФ. Об этом заявил глава министерства внутренних дел страны, пишет РИА Новости.

По словам министра, в ближайшее время подготовят предложение правительству о закрытии пунктов пересечения границы с Россией.

До того стало известно, что Финляндия с 15 ноября введет запрет на въезд с территории России на велосипедах. При этом дипломаты добавили, что аналогичные ограничения уже действуют с 9 ноября в пунктах пропуска Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра. С российской стороны — это пункты пропуска Торфяновка, Брусничное и Светогорск.

В посольстве призвали россиян учитывать данную информацию при планировании поездок.

Позже в пресс-службе российского Северо-Западного таможенного управления подтвердили, что пограничная служба Финляндии перестала пускать россиян в страну на велосипедах. Там отметили, что финские власти никаких официальных бумаг о соответствующем запрете в управление не прислали.

Финские пограничники связали запрет с наплывом нелегалов. По их данным, нелегальные иммигранты часто пользовались велосипедами для пересечения российско-финской границы.

Ранее в Финляндии вступил в силу запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий