В МИД прокомментировали сроки разбирательства в ИКАО, инициированного Россией

Инициированное Россией разбирательство в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) может занять не менее года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.
Речь идет о нарушении 37 странами конвенции о международной гражданской авиации. Среди ответчиков по данному иску — все страны Евросоюза, а также США, Албания, Британия, Канада, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Швейцария.
«17 октября генеральный секретарь ИКАО удостоверил, что заявление РФ по форме соответствует имеющимся требованиям, а 9 ноября совет ИКАО решил, что срок для подачи государствами — ответчиками контрмеморандума будет установлен на его следующей сессии в январе --феврале 2024 года», — заявили в МИД.
В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что сроки будут установлены после перевода заявления на другие официальные языки ИКАО.
До этого авиаэксперт заявил о рискованной ситуации с гражданскими самолетами в России.
Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.