В МИД прокомментировали сроки разбирательства в ИКАО, инициированного Россией

Инициированное Россией разбирательство в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) может занять не менее года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

Речь идет о нарушении 37 странами конвенции о международной гражданской авиации. Среди ответчиков по данному иску — все страны Евросоюза, а также США, Албания, Британия, Канада, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Швейцария.

«17 октября генеральный секретарь ИКАО удостоверил, что заявление РФ по форме соответствует имеющимся требованиям, а 9 ноября совет ИКАО решил, что срок для подачи государствами — ответчиками контрмеморандума будет установлен на его следующей сессии в январе --феврале 2024 года», — заявили в МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что сроки будут установлены после перевода заявления на другие официальные языки ИКАО.

До этого авиаэксперт заявил о рискованной ситуации с гражданскими самолетами в России.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.