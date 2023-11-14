МИД РФ заявил, что позиция США по сектору Газа парализовала Совбез ООН

Министерство иностранных дел России заявило, что позиция США по сектору Газа парализовала Совет Безопасности ООН. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении указывается, что Совбез ООН в качестве главного органа по поддержанию международных мира и безопасности призван принять решение о прекращении огня в зоне конфликта. Однако из-за позиции одной страны — США, СБ ООН до сих пор не может выполнить свой прямой мандат и остается парализованным.

МИД России убежден, что предложенные Вашингтоном гуманитарные паузы предназначены для «отвода глаз». Они приведут к остановке боевых действий, так как не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга.

В тоже время, напомнило внешнеполитическое ведомство РФ, США отвергли два российских и бразильский проекты резолюции Совбеза по гуманитарному прекращению огня и проголосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

МИД отметил, что вместо этого Вашингтон пытается ультимативно навязать делегациям в СБ ООН решение, которое позволит Израилю продолжать военную операцию в секторе Газа, силовые рейды на Западном берегу реки Иордан и произвольные атаки на Ливан и Сирию.

Ранее сообщалось, что израильские военные захватили парламент Газы и сфотографировались на его трибуне.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.