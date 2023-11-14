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МИД РФ заявил, что позиция США по сектору Газа парализовала Совбез ООН

МИД России заявил, что США парализовали деятельность Совбеза ООН по Газе

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Andrew Kelly/Reuters

Министерство иностранных дел России заявило, что позиция США по сектору Газа парализовала Совет Безопасности ООН. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении указывается, что Совбез ООН в качестве главного органа по поддержанию международных мира и безопасности призван принять решение о прекращении огня в зоне конфликта. Однако из-за позиции одной страны — США, СБ ООН до сих пор не может выполнить свой прямой мандат и остается парализованным.

МИД России убежден, что предложенные Вашингтоном гуманитарные паузы предназначены для «отвода глаз». Они приведут к остановке боевых действий, так как не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга.

В тоже время, напомнило внешнеполитическое ведомство РФ, США отвергли два российских и бразильский проекты резолюции Совбеза по гуманитарному прекращению огня и проголосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

МИД отметил, что вместо этого Вашингтон пытается ультимативно навязать делегациям в СБ ООН решение, которое позволит Израилю продолжать военную операцию в секторе Газа, силовые рейды на Западном берегу реки Иордан и произвольные атаки на Ливан и Сирию.

Ранее сообщалось, что израильские военные захватили парламент Газы и сфотографировались на его трибуне.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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