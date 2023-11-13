В США усомнились в глобальном лидерстве страны в случае переизбрания Трампа

Возможная победа экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства поставит под вопрос идею лидерства страны на международной арене в будущем. На это в статье для газеты Financial Times обратил внимание колумнист Гидеон Рахман.

Обозреватель отметил, что в прошлом бывший американский лидер «заигрывал» с планами о выходе Вашингтона из НАТО. По мнению автора публикации, в случае победы на выборах он может исполнить задуманное.

«Перспектива возвращения Трампа в Белый дом в следующем году ставит под огромный вопрос будущее глобального лидерства США», — подчеркнул Рахман.

В то же время действующий американский президент Джо Байден считает, что власти должны поддерживать статус страны как «блюстителя порядка». В таком случае мир будет намного безопаснее, уверен глава государства.

Однако, как отметил колумнист, Байден придерживается устаревших взглядов на миропорядок. Журналист не исключил, что он станет последним хозяином Белого дома, стремящимся к сохранению за США роли «либерального гегемона».

В конце Рахман не исключил, что избрание Трампа приведет к отказу новой администрации страны от поддержания безопасности в других регионах. В первую очередь речь идет о Европе, регионе Персидского залива и северо-восточной Азии.

Ранее Джо Байдену посоветовали отказаться от участия в выборах президента США, запланированных на ноябрь 2024 года.