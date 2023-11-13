Названа дата, когда президент Польши поручит премьеру формирование правительства

Государственный секретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцка сообщила, что Анджей Дуда вечером 13 ноября поручит нынешнему премьер-министру Матеушу Моравецкому формирование правительства, передает РИА Новости.

По ее словам, согласно конституции, в первую очередь кабмин подаст в отставку, которая будет принята президентом. После этого президент поручит правительству продолжать выполнять свои функции до тех пор, пока не будет сформировано новоый кабинет министров, а затем глава государства поручит миссию по формированию правительства премьер-министру Моравецкому.

«Все эти три шага пройдут сегодня вечером», — уточнила Папроцкая.

Сейм Польши собирается на первое заседание после парламентских выборов. Сессия стартует с отставки кабмина и вручения мандата на формирование нового. Как ожидается, его получит действующий премьер Матеуш Моравецкий из правящей крайне правой партии «Право и справедливость». Эксперты скептически оценивают шансы консерваторов на успех, отмечая, что ПиС попытается задержаться у власти. Создание нового кабмина же пророчат оппозиции во главе с Дональдом Туском. Изменится ли власть в Польше и скажется ли это на отношениях с Россией и Украиной — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Польши анонсировали доклад о репарациях со стороны РФ при новом сейме.