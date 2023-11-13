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Эксперт рассказал, какое место в многополярном мире займет Россия

Экономист Хазин: Россия в многополярном мире возглавит евразийскую зону

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Depositphotos

Экономист, специалист по теории власти Михаил Хазин в эфире Tsargrad.tv рассказал какое положение на международной арене займет Россия после установления нового миропорядка. По его мнению, страна возглавит евразийскую зону, в которую войдут многие экс-республики СССР и другие ближайшие соседи.

«Уже никуда не денутся. Еще Иран. Туда же войдет Турция. Или целиком, или частями. Это произойдет, если, конечно, Запад не даст Анкаре много-много денег, чтобы вылезти из той экономической ситуации, в которую она впала», — сказал Хазин.

При этом он отметил, что сценарий с западным финансированием Турции маловероятен, поскольку «таких денег в природе нет», а если и есть, то вряд ли они достанутся Анкаре.

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин до этого заявлял, что в настоящее время осуществляется переход к блоковой системе миропорядка, которая просуществует не одно десятилетие.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал, что мировое большинство хочет существовать в рамках многополярной архитектуры и ее необходимо укреплять. По его словам, мировое большинство, представляющее 85% населения Земли, выступает за более справедливое распределение глобальных благ и за последовательную демократизацию.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил проблемы западного миропорядка.

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