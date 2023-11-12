Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works поделился мнением, что британские спецслужбы выбрали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в качестве замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

«Британская разведка понимает, что польза от маленького юмориста Зеленского закончилась и что им нужен кто-то вроде Залужного, чтобы играть более значительную роль», — считает эксперт.

Джонсон уверен, что зарубежным спецслужбам дали разрешение на то, чтобы найти замену украинскому президенту, так как конфликт с Россией оказался провалом, а Зеленский не идет на переговоры с Кремлем. В результате было принято решение, что Залужный станет подходящей заменой и пойдет на компромисс с Москвой.

До этого генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, высказался в поддержку выдвижения главкома украинских войск Валерия Залужного в президенты.

Ранее глава офиса Зеленского заявил, что не слышал о планах по замене главкома ВСУ.