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Американский эксперт заявил, что в Британии выбрали Залужного заменой Зеленского

Джонсон: британские спецслужбы выбрали Залужного заменой Зеленского

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Global Look Press

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works поделился мнением, что британские спецслужбы выбрали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в качестве замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

«Британская разведка понимает, что польза от маленького юмориста Зеленского закончилась и что им нужен кто-то вроде Залужного, чтобы играть более значительную роль», — считает эксперт.

Джонсон уверен, что зарубежным спецслужбам дали разрешение на то, чтобы найти замену украинскому президенту, так как конфликт с Россией оказался провалом, а Зеленский не идет на переговоры с Кремлем. В результате было принято решение, что Залужный станет подходящей заменой и пойдет на компромисс с Москвой.

До этого генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, высказался в поддержку выдвижения главкома украинских войск Валерия Залужного в президенты.

Ранее глава офиса Зеленского заявил, что не слышал о планах по замене главкома ВСУ.

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