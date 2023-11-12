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Зурабишвили оценила возможность вступления Грузии в ЕС

Зурабишвили: вступление Грузии, Украины и Молдавии в ЕС будет «большим взрывом»

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imago images/SKATA via Reuters Connect

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия, Украина и Молдавия вступят в Евросоюз одновременно. Об этом она сообщила в интервью французскому каналу LCI.

«Я думаю, это произойдет одновременно... Это будет новым «большим взрывом», как говорится... Мы — трио: Молдавия, Украина и Грузия», — заявила она.

При этом она отметила, что не знает, когда это произойдет — в 2030 году или около того.

До этого Зурабишвили заявила, что предоставление статуса кандидата на членство в Европейском союзе (ЕС) не должно стать для республики «брошенной костью». Зурабишвили подчеркнула, что ключевым моментом в отношениях Грузии и Евросоюза станут выборы в парламент, которые пройдут в 2024 году. По их результатам республика должна перейти от однопартийного правления к коалиционному, считает президент.

Ранее в Грузию прибыл военный комитет НАТО.

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