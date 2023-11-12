В КНДР призвали G7 исчезнуть

G7 играет негативную роль в мировой политике, в том числе на Украине, Ближнем Востоке и Корейском полуострове, она должна быть распущена. Такое мнение выразил публицист Ким Юн Ми в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК), пишет ТАСС.

«Такому источнику проблем, как G7, который лишь наносит вред нормальному развитию человечества, лучше исчезнуть как можно скорее», — говорится в статье.

Он отметил, что страны G7 стараются сохранить анахронический международный порядок, который находится на грани разрушения. По его словам, «семерка» лишь политический инструмент Соединенных Штатов на мировой арене.

До этого Министерство иностранных дел КНДР обвинило американского государственного секретаря Энтони Блинкена в разжигании конфликта на Корейском полуострове. Таким образом министерство прокомментировало высказывание представителя США, который 9 ноября посетил столицу Южной Кореи. Во время поездки Блинкен указал, что Вашингтон и Сеул разделяют глубокое беспокойство из-за сотрудничества Москвы и Пхеньяна в военной сфере.

Ранее Сеул запросил у Москвы данные о саммите российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.