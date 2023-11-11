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На Западе заявили о желании урегулировать конфликт на Украине по корейскому сценарию

The Atlantic: Запад хочет корейского сценария на Украине с созданием баз НАТО

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РИА «Новости»

Журналистка Энн Эпплбаум заявила в своей статье для американского журнала Atlantic, что, по мнению Запада, конфликт на Украине можно урегулировать по корейскому сценарию с организацией военных баз НАТО в этой стране.

По ее словам, этот конфликт может завершиться так же, как когда-то закончилась Корейская война. Автор пояснила, что границы на нынешней линии фронта будут заморожены, а остальная часть Украины, как и Южная Корея, будет защищаться американскими гарантиями безопасности и базами США.

Она добавила, что статья главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в журнале The Economist о патовой ситуации на фронте возобновила разговоры на Западе о необходимости перемирия и прекращения огня в украинском государстве.

До этого журналист Кристиан Сэгура заявил в материале для испанского издания País, что Украине грозит возможный раскол аналогично ситуации на Корейском полуострове.

Он отметил, что на Украине возник страх, что конфликт может привести к разделению страны на две части, подобно тому, как это произошло на Корейском полуострове.

Сэгура также указал, что многие политики и аналитики ранее высказывались о возможности корейского сценария для Украины, но только в этом году эта идея стала реальностью.

Ранее Медведев заявил о возможном исчезновении Украины с политической карты мира.

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