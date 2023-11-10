Кадыров сообщил о назначении нового главы УФСБ по Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что новым начальником управления ФСБ по Чеченской Республике назначен Дмитрий Кечкин, который ранее руководил управлением ведомства в Ингушетии.

«В пятницу его [Кечкина] мне представил генерал-лейтенант ФСБ Сергей Сапунков. Мы обсудили пути дальнейшего взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности», — сообщил Кадыров.

Чеченский лидер выразил уверенность, что под руководством Кечкина повысится эффективность ведомства, а также уровень взаимодействия с местными правоохранительными органами и властями.

До этого Кадыров в своем Telegram-канале выложил видео награждения его сыновей высшим орденом парламента региона «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).

9 ноября министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что сыновей Рамзана Кадырова — Ахмата (первый заместитель министра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике), Эли (помощник главы республики) и Адама — наградили высшим орденом парламента региона «Даймехкан Сий».

Ранее племянник Кадырова Хамзат стал героем Чеченской Республики.