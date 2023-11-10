Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посла Израиля в ЮАР вызвали в МИД

Посол Израиля в ЮАР был вызван в МИД африканской страны

close
100%
Depositphotos

В Министерстве иностранных дел ЮАР заявили, что посол Израиля Элиаву Белоцерковски был вызван во внешнеполитическое ведомство африканской страны, где ему заявили о недопустимости сделанных им недавно высказываний в связи с ситуацией в секторе Газа и внешней политике ЮАР. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что гендиректор МИД ЮАР Пане Дангор выразил серьезную обеспокоенность страны по поводу развития событий на Ближнем Востоке, особенно в отношении нападений на сектор Газа. Также Дангор заявил, что ЮАР осудила нападение ХАМАС, а ответ Израиля был незаконным.

Представитель МИД африканской страны подчеркнул, что страна хочет, чтобы Международный уголовный суд (МУС) расследовал действия руководства Израиля на предмет обвинений в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде.

До этого стало известно, что в заявлении израильского МИД отмечается, что решение властей ЮАР отозвать своих дипломатов из Израиля для консультаций является победой для радикальной палестинской организации ХАМАС.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий