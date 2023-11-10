Посла Израиля в ЮАР вызвали в МИД

В Министерстве иностранных дел ЮАР заявили, что посол Израиля Элиаву Белоцерковски был вызван во внешнеполитическое ведомство африканской страны, где ему заявили о недопустимости сделанных им недавно высказываний в связи с ситуацией в секторе Газа и внешней политике ЮАР. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что гендиректор МИД ЮАР Пане Дангор выразил серьезную обеспокоенность страны по поводу развития событий на Ближнем Востоке, особенно в отношении нападений на сектор Газа. Также Дангор заявил, что ЮАР осудила нападение ХАМАС, а ответ Израиля был незаконным.

Представитель МИД африканской страны подчеркнул, что страна хочет, чтобы Международный уголовный суд (МУС) расследовал действия руководства Израиля на предмет обвинений в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде.

До этого стало известно, что в заявлении израильского МИД отмечается, что решение властей ЮАР отозвать своих дипломатов из Израиля для консультаций является победой для радикальной палестинской организации ХАМАС.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.