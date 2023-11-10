ЕС рассматривает введение санкций против представителей ХАМАС

Евросоюз рассматривает введение санкций против представителей палестинского радикального движения ХАМАС из-за атаки на Израиль 7 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

«Мы открыты к дальнейшим действиям в отношении ХАМАС», — сказал он.

По его словам, речь может идти о включении некоторых лиц в санкционный список.

После атаки 7 октября председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она «безоговорочно» осудила «нападение, совершенное террористами ХАМАС на Израиль», назвав его «терроризмом в его самой отвратительной форме».

9 ноября глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Израиль ждет изоляция, если страна не прекратит нарушать международное право в секторе Газа. Он подчеркнул, что ЕС советует Израилю придерживаться норм международного права при осуществлении своей обороны.

Ранее Израиль впервые применил внеатмосферную систему ПРО.