ЕС рассматривает введение санкций против представителей ХАМАС

Евросоюз рассматривает введение санкций против представителей палестинского радикального движения ХАМАС из-за атаки на Израиль 7 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.
«Мы открыты к дальнейшим действиям в отношении ХАМАС», — сказал он.
По его словам, речь может идти о включении некоторых лиц в санкционный список.
После атаки 7 октября председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она «безоговорочно» осудила «нападение, совершенное террористами ХАМАС на Израиль», назвав его «терроризмом в его самой отвратительной форме».
9 ноября глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Израиль ждет изоляция, если страна не прекратит нарушать международное право в секторе Газа. Он подчеркнул, что ЕС советует Израилю придерживаться норм международного права при осуществлении своей обороны.
Ранее Израиль впервые применил внеатмосферную систему ПРО.