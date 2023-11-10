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Стало известно, за кого бы голосовали «колеблющиеся» штаты на выборах президента США

Bloomberg: Трамп получил бы больше голосов в колеблющихся штатах США, чем Байден

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Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп получил бы большинство голосов в «колеблющихся» штатах, если бы избирателям пришлось выбирать между ним и действующим главой государства Джо Байденом на предполагаемых выборах сейчас. Об этом свидетельствуют данные опроса Bloomberg, проведенного совместно с компанией Morning Consult.

Согласно материалу агентства, Трамп получил бы 47% голосов избирателей в тех штатах, где перед выборами наблюдается примерно одинаковый уровень поддержки представителей обеих партий. В этом случае Байден набрал бы лишь 41% голосов.

При этом, если бы в потенциальных выборах участвовали и другие кандидаты, Трамп также одержал бы победу с 41% голосов против 35% у Байдена, показали результаты опроса. Роберт Кеннеди – младший в этом случае мог бы получить 10% голосов.

Опрос проводился с 30 октября по 7 ноября, в нем приняли участие 4922 респондента. Следующие выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года.

8 ноября телеканал CNN опубликовал результаты опроса, согласно которому за год до президентских выборов в Соединенных Штатах кандидат на должность главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп опережает действующего лидера Джо Байдена. По данным опроса, среди возможных избирателей 49% американцев готовы проголосовать за Трампа, а 45% — за Байдена.

Позднее бывший государственный секретарь США Хилари Клинтон в программе View сравнила возможную победу бывшего президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году с приходом к власти Адольфа Гитлера.

Ранее сообщалось, что Трамп опережает Байдена по популярности в ряде важных штатов.

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