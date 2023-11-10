Россия предложила провести министерскую встречу по палестино-израильскому конфликту

Российская Федерация предлагает провести встречу по урегулированию палестино-израильского конфликта на уровне министров стран Ближнего Востока. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Он отметил, что актуальность этой встречи сохраняется.

«Не из-за океана должны идеи подбрасывать, а региональные державы должны здесь играть ключевую роль», — указал Викторов.

До этого глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявлял, что продолжение атак Израиля на сектор Газа будет иметь серьезные последствия.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в США пообещали помогать Израилю, несмотря на страдания палестинцев.