Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина во всех отношениях не готова, чтобы начинать переговоры о ее членстве в Европейском союзе. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Украина далека от членства в ЕС, «как Мако от Иерусалима». Эта поговорка отсылает к легенде о крестоносце, который собирался на Святую Землю. Однажды герой проснулся на корабле и решил, что он уже в Иерусалиме, однако его корабль был еще у берегов нынешней Хорватии.

Глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш отмечал, что Евросоюз может предложить Украине статус привилегированного партнера, но не члена евросодружества. Он отметил, что Венгрия солидарна с Украиной и оказывает ей финансовую и гуманитарную поддержку, но «это не меняет того факта, что она не выполнила условия для начала переговоров» о вступлении в ЕС.

Обещания Евросоюза принять Украину в состав организации оценили и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что эти обещания не вызывают доверия. По его словам, речь «конечно, идет о морковке, которая привязана, так сказать, впереди повозки».

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франции нужно выйти из Европейского союза и отдать свое место Украине. Решение начать переговоры о присоединении Украины к ЕС колоссальным безумием, которое только усугубит ситуацию.

Ранее в Киеве дали прогноз по срокам вступления Украины в ЕС.