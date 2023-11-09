РФ объявила о выходе из соглашения о сотрудничестве по ликвидации ядерного оружия

Россия выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве по ликвидации подлежащего сокращению ядерного вооружения. Соответствующее распоряжение размещено на интернет-портале официального опубликования правовых актов.

В пояснительной записке указывается, что распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Прекратить действие соглашения между правительством РФ и правительством Японии о сотрудничестве в целях <...> ликвидации подлежащего сокращению <...> ядерного оружия», — отмечается в тексте документа.

В конце октября министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что на фоне откровенно враждебного курса Японии РФ не видит возможности для заключения мирного договора.

В свою очередь, японский премьер-министр Фумио Кисида заявлял, что правительство Японии сохранит курс на заключение мирного договора с Россией.

Ранее в МИД России раскритиковали учения США, Японии и Кореи.