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США не выдал визы представителям РФ для участия в саммите АТЭС

Захарова: США не выдали визы всем представителям РФ для участия в саммите АТЭС

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Depositphotos

США не выдали визы всем представителям России для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско с 15 по 17 ноября. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«До саммита остается всего менее недели. И до сих пор не всем российским представителям выданы американские визы», — сказала дипломат на брифинге.

8 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители России будут присутствовать на саммите, и страна будет представлена на должном уровне.

До этого курирующий председательство США в рамках форума (АТЭС) представитель Госдепартамента Мэтт Мюррей говорил, что Вашингтон из-за разногласий по поводу конфликта на Украине допускает непринятие итоговых деклараций ноябрьского саммита АТЭС в Сан-Франциско.

Он подчеркнул, что многие экономики АТЭС обеспокоены последствиями украинского конфликта для региона.

Ранее Захарова заявила об «ущербной» линии США в АТЭС.

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