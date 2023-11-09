Российское посольство обвинило США в ложных обвинениях о дезинформации

В посольстве России в Мексике назвали беспочвенными обвинения Государственного департамента США о том, что российские власти якобы ведут кампанию по дезинформации стран Латинской Америки, передает РИА Новости.

7 ноября Госдепартамент США, не приведя доказательств, заявил, что российские компании «Агентство социального проектирования», «Структура» и Институт развития интернета (ИРИ) проводят якобы «финансируемую российским правительством» медийную кампанию по дезинформации в Латинской Америке.

В посольстве указали, что дезинформацией, манипулированием общественным мнением, шантажом, политическими играми, вмешательством во внутренние дела других стран уже многие годы занимаются сами США, и испокон веков они практиковали эти методы в латиноамериканском регионе.

Дипломаты отметили, что сейчас Соединенные Штаты пытаются реанимировать «Доктрину Монро» с целью превратить весь мир «в свой задний двор», однако этого не будет, поскольку многие страны выступают против такой «колониальной практики» американской администрации и защищают свои национальные интересы.

В посольстве добавили, что в Латинское Америке знают, какого подхода придерживается Россия, — она не ставит их перед выбором с кем быть, но выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество на прагматичной и деидеологизированной основе.

В посольстве РФ заявили, что США, распространяя информацию о «российской кампании», сами вновь пытаются манипулировать общественным мнением и отвлекают людей от настоящих проблем.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».