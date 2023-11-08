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США и Китай собираются возобновить контакты в военной сфере

Axios: США и КНР намерены объявить о возобновлении контактов в военной сфере

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Carolyn Kaster/AP

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин собираются объявить о возобновлении контактов военных ведомств двух стран во время встречи 15 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на источники.

По их информации, министр иностранных дел Китая Ван И в ходе своего недавнего визита в Вашингтон дал понять, что Пекин готов восстановить каналы связи между министерствами обороны двух стран.

Как указывает Axios, возобновление работы этих каналов, которую КНР приостановила в 2022 году в знак протеста против поездки экс-спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) на Тайвань, является одним из ключевых приоритетов Белого дома.

8 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас со стороны Китая и Соединенных Штатов идет работа над встречей Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско.

Накануне заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель сообщил, что 7 ноября в Вашингтоне прошли переговоры между представителями США и КНР по вопросам контроля над вооружениями.

Он отметил, что помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт вместе с межведомственной командой правительства США приняла директора департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо в Госдепартаменте.

Ранее Байден назвал Китай «часовой бомбой».

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