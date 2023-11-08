В ДНР объяснили, зачем ВСУ нанесли жесткий удар по Донецку

Жесткий удар по Донецку был призван сместить информационные акценты с колоссальных репутационных потерь Киева. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил донецкий депутат Владислав Бердичевский.

«В The Time вышла разгромная статья о позициях Владимира Зеленского, Валерий Залужный выставил на всеобщее обозрение свои переживания по поводу «тупиковой» ситуации на фронте, вдобавок ко всему еще и выборы президента отменили, что явно не понравится американцам. Залп по Донецку позволяет отодвинуть имеющиеся проблемы на второй план», — объяснил парламентарий.

Он подчеркнул, что сейчас российским военным важно сосредоточиться на поле боя, наказывая преступников в ходе сражений. При этом Бердичевский выразил уверенность, что рано или поздно виновные в страданиях гражданского населения будут наказаны.

Накануне 20 человек стали жертвами обстрела центра Донецка из реактивной системы залпового огня. Россия после ударов запросила срочное заседание СБ ООН.

Живущий и работающий в Донецке журналист Кристиан Кочубей назвал атаку украинских военных на город «дембельским аккордом» на фоне поражений.

Ранее двух жителей Донецка заподозрили в корректировке огня ВСУ по городу.