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В МИД РФ рассказали о факторах риска в отношениях с Центральной Азией

МИД РФ: Москва учитывает риски в отношениях с Центральной Азией

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва учитывает все факторы риска в отношениях с Центральной Азией, включая попытки Запада склонить страны региона к санкциям против России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.

По словам Стерника, представители поддерживающих антироссийские санкции стран посещают столицы Центральной Азии и пытаются склонить партнеров России на свою сторону.

«Мы учитываем все эти факторы риска, принимаем меры к тому, чтобы обезопасить наши, хочу подчеркнуть, абсолютно законные отношения от наглого шантажа и недобросовестной конкуренции», — пояснил дипломат.

Он добавил, что антироссийские санкции не дали ожидаемого эффекта, а российская экономика быстро адаптируется.

До этого Стерник заявлял, что Москва уважает право стран Центральной Азии развивать отношения с Европой, но при этом они должны понимать корыстный интерес западных лидеров.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.

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