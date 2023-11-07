Украина ввела санкции против девяти компаний за возможную связь с Фридманом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против девяти зарубежных компаний. Соответствующий документ опубликовали на сайте украинского президента.

Согласно указу, ограничения вводят против фирм, находящихся в Люксембурге, Лихтенштейне и на Кипре, на срок от двух до 10 лет. При этом некоторые из этих компаний украинские СМИ связывают с российским предпринимателем Михаилом Фридманом.

По версии «РБК-Украина», с бизнесменом могут быть связаны фирмы Erasmony Limited, International Distribution Systems Limited и Alfa Finance Holdings Limited. Деталей об этих предполагаемых связях журналисты не приводят.

5 сентября Служба безопасности Украины обвинила Михаила Фридмана в финансировании спецоперации России. По данным СБУ, предприниматель вложил около 2 млрд рублей в российские военные заводы, поставлял гуманитарные грузы военнослужащим РФ, а страховые компании Фридмана занимались страхованием жизней солдат и военной техники.

Спустя месяц суд в Украине арестовал местные активы Фридмана и двух других российских бизнесменов.

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