Захарова сообщила о вопросах из-за заявлений в Израиле о ядерном оружии

Заявление израильского чиновника о возможности использования ядерного оружия вызвало много вопросов, в том числе о его наличии в арсенале Израиля. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live», передает РИА Новости.

Ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху, отвечая на вопрос, следует ли сбросить на сектор Газа ядерную бомбу, заявил, что «это одна из возможностей». После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил чиновника от участия в заседаниях кабмина, он также назвал его слова не соответствующими действительности и оторванными от реальности.

«Это вызвало огромное количество вопросов», — сказала Захарова.

Представитель российского МИД задалась вопрос, можно ли считать эти слова официальным заявлением о наличии ядерного оружия. По ее словам, если это действительно так, то где тогда международные организации: «где МАГАТЭ, где инспекторы?».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.