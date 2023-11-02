Папа Римский заявил, что мир переживает темные времена

Папа Римский Франциск заявил о начале темных времен. Слова папы приводит ANSA.

По словам папы, после окончания Второй мировой войны темные времена в мире не прекращались, поскольку войны не останавливались. Понтифик отметил, что в Европе чутко реагируют на украинский и ближневосточный конфликты, поскольку они близко расположены, и напомнил, в мире продолжается множество других конфликтов, о которых говорят меньше, в том числе в Йемене и Мьянме.

«Война — это поражение. Я воспринял это [Ближневосточный конфликт] как еще одно поражение. Мир находится в состоянии войны, но за ней стоит военная промышленность», — подчеркнул он.

До этого папа Римский выступил за прекращение огня на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у мужчины, посчитав его евреем.