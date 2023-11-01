В правящей партии Грузии отреагировали на призыв к президенту помиловать Саакашвили

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что возможное помилование главой государства Саломе Зурабишвили экс-президента Михаила Саакашвили станет «предательством избирателей». Его слова приводит телеканал Imedi.

Кобахидзе заявил, что в правящей партии не удивятся никаким действиям со стороны президента. По его мнению, Зурабишвили постепенно пересекает красные линии.

«Теоретически, конечно, это будет очередное предательство избирателей. Тогда ее [Зурабишвили] поддержали избиратели, для которых преступления Саакашвили в принципе неприемлемы. Она могла бы в очередной раз предать поддержавших ее избирателей… Надеюсь, что она не совершит очередного предательства, хотя от нее всего ждут», — сказал Кобахидзе.

До этого основатель оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» Ника Гварамия призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать бывшего главу государства Михаила Саакашвили.

«Я никогда не просил у нее [Зурабишвили] ничего. Призываю в прямом эфире принять решение о помиловании Саакашвили… Он не чувствует себя хорошо несмотря на то, что выглядит лучше и так далее», — сказал Гварамия.

Ранее стало известно, когда экс-президента Грузии вернут в тюрьму.