Стало известно, когда экс-президента Грузии вернут в тюрьму

Министр юстиции Рати Брегадзе Грузии сообщил журналистам, что бывший президент страны Михаил Саакашвили вернется из клиники в тюрьму тогда, когда его врачи дадут для этого рекомендацию, передает РИА Новости.

«Решение об этом принимается в соответствии с рекомендациями врачей», — сказал он.

Саакашвили проходит лечение в клинике Тбилиси, куда он попал после длительного голодания. На свои судебные процессы он время от времени подключается в дистанционном формате.

До этого основатель оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» Ника Гварамия призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать бывшего главу государства Михаила Саакашвили.

Саакашвили вернулся в Грузию еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате бывший глава Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Саакашвили называл свое задержание политизированным. Он даже объявил голодовку. Впоследствии здоровье политика значительно ухудшилось, в мае прошлого года он был переведен из тюрьмы в тбилисскую клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее в Грузии раскрыли единственную мечту Саакашвили.