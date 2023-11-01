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Макрон похвалил Казахстан за позицию по Украине

Reuters: Макрон одобрил отказ Казахстана от поддержки России по Украине

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Press Service of the President of Kazakhstan/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече со своим казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым в Астане поддержал подход республики к конфликту на Украине, пишет Reuters. По информации агентства, в рамках своего визита французский лидер анонсировал подписание важных деловых соглашений с Казахстаном.

«Мы сможем добиться прогресса по важным международным вопросам, подчеркнуть нашу приверженность уставу ООН и таким принципам, как территориальная целостность и национальный суверенитет», — сказал Макрон на встрече с Токаевым.

Как отмечает Reuters, президент Франции похвали Казахстан за отказ встать на сторону Москвы в вопросе Украины. Агентство подчеркивает, что для Европы республика уже стала альтернативным поставщиком нефти на фоне отказа от российских энергоресурсов, а также важным звеном маршрута Китай-ЕС в обход России.

Ранее визит Макрона в Казахстан сочли историческим.

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