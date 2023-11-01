Экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США не позволят закончиться конфликту на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру.

«Эта война окончена», — сказал эксперт.

По его словам, Соединенные Штаты не дадут ей завершиться, поскольку американские власти хотят «поддерживать иллюзию того, что в Киеве происходит что-то хорошее». Однако «это не так», отметил он.

Как считает Макгрегор, правда состоит в том, что на Украине «нет ничего, кроме коррупции и криминала». Лишь немногие на Западе готовы признать это, но ситуация меняется, указал отставной полковник.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что условия мирного договора с Российской Федерацией будут значительно хуже для Украины, так как ВСУ проиграли на поле боя.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.