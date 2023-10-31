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Политолог объяснил, почему Канада укрывает у себя нацистов

Политолог Васильев: Канада укрывает у себя нацистов после начала холодной войны

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WSWS

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал публикацию газеты The New York Times о том, что в Канаде на фоне скандала с чествованием в парламенте ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки, хотят рассекретить список нацистов. Эксперт объяснил, как пособники Гитлера оказались на Западе и почему их десятилетиями скрывали от наказаний.

По словам политолога, нацистов стали укрывать на Западе во времена холодной войны, которая началась практически сразу после Второй мировой. Отношения США и Советского союза тогда стали резко напряженными, напомнил он.

«И уже тогда возникла простая ситуация, что те лица, которые бежали вместе с нацистскими преступниками сначала в американскую зону, потом перебрались в Канаду и США, они стали оправдывать свое участие — не то что они воевали на стороне нацистов, а они воевали против коммунистов», — объяснил Васильев.

Он добавил, что постепенно эта установка укрепилась в сознании западного общества.

«По данным NYT, в секретный отчет вошли 883 нацистских военных преступника. Член фракции Либеральной партии Энтони Хаусфэтера заявил газете, что ранее правительство обсуждало возможность рассекречивания перечня, но чествование в парламенте Хунки ускорило этот процесс.

Ранее СК заочно предъявил обвинение Хунке в геноциде мирных граждан.

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