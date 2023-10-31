В США узнали, чего боятся американцы из-за войны на Ближнем Востоке

Большинство граждан США обеспокоены тем, что обострение палестино-израильского конфликта может негативно отразиться на государстве, пишет The Hill. По опросу NewsNation/Decision Desk HQ, 77% респондентов опасаются, что война между Израилем и ХАМАС может привести к террористической атаке на американской территории.

Согласно исследованию, обратной точки зрения придерживаются лишь 22% опрошенных. В то же время 70% респондентов считают, что США уже оказали Израилю достаточную поддержку в конфликте с ХАМАС, а 29% американцев требуют большей помощи еврейскому государству.

Что касается действий президента США Джо Байдена по конфликту на Ближнем Востоке, то позитивно политику главы Белого дома на этом направлении оценивают 52% опрошенных, недовольны подходом американского руководителя 48% респондентов. При этом конкретно военную помощь Израилю поддержали 70% американцев, против нее выступили лишь 20%.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее США заподозрили в отправке военных в Газу на стороне Израиля.