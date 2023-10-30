Политолог объяснил, сможет ли Киев отвлечь внимание Запада от Израиля

Палестино-израильский конфликт спутал планы Киева, создав необходимость каким-либо образом снова привлечь к себе внимание. Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv предположил, что Украина может устроить очередную провокацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Или украинские власти могут огульно обвинить Россию в чудовищных, невероятных зверствах. Но у них даже с Бучей не очень убедительно получилось. Или нужна катастрофа с кратно большим числом жертв и объемом пораженной территории, чем в случае с Каховской ГЭС. И, кроме провокации на Запорожской атомной электростанции, тут трудно что-либо придумать», — сказал Перла.

Он добавил, что перенос внимания с Киева на Израиль закономерен, поскольку украинцы являются для США и их союзников лишь расходным материалом для противостояния с Россией.

10 октября гендиректор МАГАТЭ сообщил, что обсудил с украинским лидером обстановку в районе Запорожской АЭС. По словам Гросси, Владимир Зеленский дал ему обещание напрямую не атаковать станцию.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обещание Зеленского, заявил, что украинский лидер фактически признался в организациях атак на объект энергетической инфраструктуры.

Ранее Россия убедила МАГАТЭ в отсутствии танков на Запорожской АЭС.