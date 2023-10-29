В Израиле заявили, что следят за беспорядками в Махачкале

Правительство Израиля заявило, что следит за событиями в Дагестане и рассчитывает, что российские власти обеспечат безопасность евреев и израильтян. Совместное заявление офиса премьер-министра и МИД опубликовал Telegram-канал «Израиль по-русски».

В документе говорится, что государство Израиль со «всей серьезностью относится к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям во всем мире». Аппарат главы правительства, министерство иностранных дел и Совет национальной безопасности страны следят за развитием событий в Дагестане. В заявлении подчеркивается, что израильские власти ожидают от российских правоохранительных органов обеспечения безопасности всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и решительных действий против «погромщиков и дикого подстрекательства».

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, объявляя о намерении «вычислить евреев».

До этого силовики объявили усиление в аэропорту Махачкалы, однако не стали препятствовать насильственным «проверкам» документов прибывающих толпой. Собравшиеся заявляют, что не допустят беженцев из Израиля в республику из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.