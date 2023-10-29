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В Киеве рассказали, когда могут принять или согласовать 12-й пакет санкций ЕС против РФ

В Киеве ждут, что 12-й пакет санкций против РФ примут или согласуют к 15 декабря

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк заявил, что в правительстве страны ожидают, что 12-й пакет санкций Евросоюза против России будет принят или согласован странами — членами сообщества до 15 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, новый санкционный пакет будет формироваться еще около двух недель, а в средине ноября его будут утверждать государства ЕС.

До этого глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия не готова соглашаться на принятие 12-го пакета антироссийских санкций ЕС, если в него будут включены газовая, нефтяная, атомная сферы российской промышленности.

27 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Брюсселе подтвердила, что Евросоюз готовит 12-й пакет санкций. Она отметила, что изучаются способы перекрыть доходы России от алмазов.

До этого новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит санкции ЕС против России. При этом он уточнил, что Братислава может ввести ограничения только в том случае, если будут известны последствия санкция для отдельных стран — участниц Евросоюза.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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Санкции против России
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