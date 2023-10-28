В Венгрии раскритиковали нежелание стран расследовать ЧП на «Северных потоках»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что не видит намерения государств добиться завершения расследования аварии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом глава ведомства заявил в интервью для агентства РИА Новости.

Он отметил, что считает возмутительным отсутствие какого-либо прогресса в выяснении обстоятельств взрывов на трубопроводах. При этом представитель Будапешта подчеркнул, что ЧП произошло уже больше года назад.

«Прогресса нет, и я на самом деле не вижу намерения добиться прогресса, что возмутительно, потому что подобно недавней атаке в Прибалтике критическая инфраструктура Европы подверглась нападению», — указал Сийярто.

Глава ведомства подчеркнул, что настаивает на проведении тщательного и всестороннего расследования аварий на газопроводах. Речь идет как о «Северных потоках», так и о недавно поврежденном финско-эстонском трубопроводе Balticconnector.

Авария на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла 26 сентября 2022 года. Взрывы, после которых были повреждены обе нитки первого трубопровода и одна их двух нитей второго трубопровода, зафиксировали в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

После этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) России завела дело об акте международного терроризма. В свою очередь, правительство Швеции инициировало расследование инцидентов. Однако никаких конкретных выводов до сих пор сделано не было.

8 октября 2023 года компания Gasgrid Finland заявила о приостановке работы подводного финско-эстонского газопровода Balticconnector из-за подозрения на утечку. Спустя два дня криминальная полиция Финляндии начала расследование, в тот момент квалифицировав аварию на объекте как «вандализм».

Ранее в НАТО пообещали решительно ответить на подрыв газопровода Balticconnector.