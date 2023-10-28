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Санду объяснила, зачем Молдавия увеличивает расходы на оборону

Президент Молдавии Санду назвала расходы на оборону инвестициями в будущее

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Vladislav Culiomza/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости повышать престиж и привлекательность профессии военного в стране. По ее словам, увеличение расходов на оборону необходимо для стимуляции экономического развития государства и будущего процветания. Об этом сообщает портал NewsMaker.

«Хорошо оснащенная, но плохо оплачиваемая армия не справится с поставленными задачами. Чтобы удержать в системе опытных людей и подготовить новые кадры, нужно сделать профессию военного более привлекательной», — сказала глава государства.

Санду подчеркнула, что Молдавия увеличила расходы на оборону в текущем году. В сочетании с «внешней помощью» это ускорит модернизацию вооруженных сил и будет способствовать социально-экономическому развитию государства, отметила она.

«Без эффективной обороны трудно добиться выдающихся экономических показателей. Сегодня местные и иностранные инвесторы как никогда нуждаются в безопасности. Расходы бюджета на оборону — это инвестиции в будущий экономический рост и процветание нашей страны», — подытожила Санду.

До этого глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что «вливания» оружия в армию Молдавии и «беспрецедентное число совместных учений с контингентами стран НАТО» нужно трактовать как «военные приготовления».

Ранее Молдавия решила активизировать сотрудничество с НАТО.

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