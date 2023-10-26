Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Индийский генерал назвал один из главных уроков конфликта на Украине

Генерал Панде назвал самообеспечение военной техникой уроком конфликта на Украине

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Основной урок, который сухопутные силы Индии должны извлечь из конфликта на Украине — это важность самообеспечения оборонной техникой. Об этом заявил начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Манодж Панде, слова которого приводит локальное агентство Press Trust of India.

«Достижение самообеспеченности в обороне очень важно», — отметил военный.

Генерал пояснил, что никто не может полностью полагаться на импорт военной техники из других стран.

«Сухопутная территория будет продолжать оставаться ключевым полем войны», — считает Панде.

Незадолго до этого член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает оружия для комплектования новых подразделений.

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что поставки ВСУ танков Abrams и дальнобойных ракет не повлияют на исход специальной военной операции.

Ранее эксперт заявил, что США не поставляют новое оружие ВСУ, опасаясь его захвата РФ и КНР.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий