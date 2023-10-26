Индийский генерал назвал один из главных уроков конфликта на Украине

Основной урок, который сухопутные силы Индии должны извлечь из конфликта на Украине — это важность самообеспечения оборонной техникой. Об этом заявил начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Манодж Панде, слова которого приводит локальное агентство Press Trust of India.

«Достижение самообеспеченности в обороне очень важно», — отметил военный.

Генерал пояснил, что никто не может полностью полагаться на импорт военной техники из других стран.

«Сухопутная территория будет продолжать оставаться ключевым полем войны», — считает Панде.

Незадолго до этого член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает оружия для комплектования новых подразделений.

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что поставки ВСУ танков Abrams и дальнобойных ракет не повлияют на исход специальной военной операции.

Ранее эксперт заявил, что США не поставляют новое оружие ВСУ, опасаясь его захвата РФ и КНР.